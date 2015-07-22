Dışişleri Bakanı Emine Çolak Kıbrıs sorununun artık bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emine Çolak geçmişe nazaran müzakere sürecinde artık olumlu bir atmosfer olduğunu kaydetti ve uzun yıllardır süren Kıbrıs sorununun artık bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı....

Dışişleri Bakanı Emine Çolak geçmişe nazaran müzakere sürecinde artık olumlu bir atmosfer olduğunu kaydetti ve uzun yıllardır süren Kıbrıs sorununun artık bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çolak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelen yabancı siyasetçileri kabul etti.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Çolak yabancı siyasetçileri devam eden müzakere süreci ve Kıbrıs sorununda gelinen son aşama hakkında bilgilendirdi.

Kıbrıs Türk kesiminin iki toplumlu iki bölgeli federasyon temelinde bir çözüm için çalıştığını, geçmişe nazaran müzakere sürecinde artık olumlu bir atmosfer olduğunu belirten Çolak, uzun yıllardır süren Kıbrıs sorununun artık bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.