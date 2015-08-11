Dışişleri Bakanı Emine Çolak kadın makam şoförünü tercih etti

Dışişleri Bakanı Çolak makam şoförü konusunda Samiye Yürün adlı bir kadını tercih edince KKTC'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu Dışişleri Bakanı Emine Çolak makam şoförü konusunda...

Dışişleri Bakanı Çolak makam şoförü konusunda Samiye Yürün adlı bir kadını tercih edince KKTC'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu



Dışişleri Bakanı Emine Çolak makam şoförü konusunda bir kadını tercih edince KKTC'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Samiye Yürün adlı çalışan önceki günden itibaren bakan şoförlüğü görevine başladı.

Çolak haberi doğrularken Kıbrıs Time'a yaptığı açıklamada kadınların da her görevde olabileceğini göstermek maksadıyla böyle bir karar aldığı söyledi.

Bakanın bu kararı bakanlık içinde büyük memnuniyetle karşılandı.