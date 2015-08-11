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Dışişleri Bakanı Emine Çolak kadın makam şoförünü tercih etti

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Dışişleri Bakanı Çolak makam şoförü konusunda Samiye Yürün adlı bir kadını tercih edince KKTC'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu   Dışişleri Bakanı Emine Çolak makam şoförü konusunda...

Dışişleri Bakanı Emine Çolak kadın makam şoförünü tercih etti
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Dışişleri Bakanı Çolak makam şoförü konusunda Samiye Yürün adlı bir kadını tercih edince KKTC'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu

 


Dışişleri Bakanı Emine Çolak makam şoförü konusunda bir kadını tercih edince KKTC'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Samiye Yürün adlı çalışan önceki günden itibaren bakan şoförlüğü görevine başladı.
Çolak haberi doğrularken Kıbrıs Time'a yaptığı açıklamada kadınların da her görevde olabileceğini göstermek maksadıyla böyle bir karar aldığı söyledi.
Bakanın bu kararı bakanlık içinde büyük memnuniyetle karşılandı.  

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