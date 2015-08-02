DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çözümsüzlüğün taşıdığı gibi olası bir çözümün de tehlikeler taşıdığını öne sürdü.

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çabanın, Kıbrıs sorununda bu çözüm çerçevesi ve şekli temelinde gösterilen son çaba olabileceği yönündeki görüşünü...

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, çabanın, Kıbrıs sorununda bu çözüm çerçevesi ve şekli temelinde gösterilen son çaba olabileceği yönündeki görüşünü dile getirerek, başarısızlık durumunda çabanın başka bir çerçeve temelinde olacağını savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü yönünde gösterdiği çabaları savunan ve herkesin desteğinin gerektiği üzerinde duran Neofitu, Anastasiadis’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin parçalanmasını asla kabul etmeyeceğini, yeniden birleşme için bunun (federasyona) dönüşmesi yönünde çalışacağını da belirtti.

Öte yandan bölünmenin, tümüyle Türkleşmeden önceki ilk aşama olduğunu iddia eden Neofitu, bölünmeyle Kıbrıs içerisinde Türkiye ile bir sınırlarının olacağını savunarak, bunu kabul etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Neofitu, çözümsüzlüğün taşıdığı gibi olası bir çözümün de tehlikeler taşıdığını öne sürdü.