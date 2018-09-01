Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özel eğitim merkezlerinin ülkedeki sayısının yetersiz olduğunu kaydederek, “Dışarıda özel ilgiye muhtaç çocuklarımız var” dedi.

Arter, özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Arter, okulun hem daha kaliteli hem daha fazla öğrenciye hizmet verebilmesi için görev üstleneceklerini belirtti. İsmail Arter, öğrencilerin çalıştırdığı Down Cafe’nin de konuğu oldu.

Özel eğitim merkezlerinin ülkedeki sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Arter, “Dışarıda özel ilgiye muhtaç çocuklarımız var” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özel eğitim merkezlerinin artması için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

