“Dışarıda 135 vaka olabilir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hızal, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Halil Hızal’ın paylaşımı söyle:

“Sanırım bu evde oturma gerekliliğini ya yanlış anladık ya da hiç anlamadık.

Çin Wuhan’da 444 vaka tespit ettiği gün 35 milyon insanı karantinaya aldı.

Bilinen vaka 444. Ama daha sonra yapılan çalışmalarda aslında 444 vakanın sadece tespit edilebilen olduğu, gerçeğin bunun 27 katı olduğu ortaya çıktı.

Ülkede tespit edilebilen vaka 5. Aynı örneklemeden yola çıkarak dışarıda 135 vaka olduğunu söyleyebiliriz.

Bu nedenle oturun evlerinizde. Dolaşmayın.

Kendiniz,aileniz ve ülke için.

Ne olur oturun evde.”