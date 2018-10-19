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Direnişin simgesi hayatını kaybetti

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Rumların 1964 yılında yaptığı katliamlar sırasında eşini kaybeden, acı haberi aldığında anda çekilen fotoğrafıyla simge haline gelen Nevcihan Oluşum, 84 yaşında hayatını kaybetti

Direnişin simgesi hayatını kaybetti
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Gaziveren’de 1964’teki Rum saldırısı sırasında eşinin şehit olduğunu öğrendiği ana ilişkin fotoğrafıyla hafızalarda yer eden Nevcihan Oluşum, 87 yaşında hayata veda etti.

Dün sabah vefat eden Nevcihan Oluşum, dün Gaziveren’de toprağa verildi.

Nevcihan Oluşum, eşi Hüseyin Niyazi Hasan, 19 Mart 1964’te Gaziveren Direnişi sırasında şehit olduğu sırada 33 yaşındaydı.  İki çocuğu bulunan Nevcihan Oluşum,  üçüncü çocuğuna hamileydi.  

Oluşum’un uluslararası basın tarafından da yaygın şekilde kullanılan fotoğrafı, O dönem Kıbrıs'ta görev yapan dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri Don McCullin tarafından çekilmişti. Nevcihan Oluşum’un, eşinin şehit edilişinin haberiyle gözyaşları döktüğü ve o sırada elini ona uzatan büyük oğlu Kubilay’ın bulunduğu kare, McCullin’in denklanşöre basmasıyla tarihe not olarak düşülecekti.   

Fotoğrafta Nevcihan Oluşum’un sağındaki kadın annesi, solunda kucağında çocuğu olan kadınsa şehit olan Niyazi Hasan’ın kız kardeşi Bahriye Farisoğlu’ydu.  

McCullin, söz konusu kareyle, 1964’de Dünya Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. Söz konusu kare, dünyanın en etkileyici savaş fotoğrafları arasında yer aldı.

Nevcihan Oluşum, eşinin şehit edilişini, fotoğrafın çekildiği anı, ve 3 çocuğuyla verdiği hayat mücadelesini, 2015 yılında hazırlanan “Bir Fotoğrafın Hüznü” belgeselinde gözyaşları içinde anlatmış, ve iki kelimeyle özetlemişti “Yaşayan bilir”...

Zorlu mücadele yıllarını anlatan fotoğraf karesindeki isim Nevcihan Oluşum dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gaziveren’de toprağa verildi.

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