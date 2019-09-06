EL-SEN, Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığı ve kurumun özelleştirilmek istendiği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eyleme gitti. EL-SEN Başkanı Özkıraç, “Direne direne kazanacağız” dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başbakanlık önünde dün eylem yaptı.

"Özelleştirmeye Hayır", "Dilene dilene değil direne direne kazanacağız", "Üreteceğiz direneceğiz" yazan pankartlarla Başbakanlık önüne gelen EL-SEN, Elektrik Kurumuna sahip çıkılmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını istedi.

EL-SEN, Başbakanlık önünde "direne direne kazanacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganı attı.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, direnişin dün başladığını belirterek, eylem boyunca polis ile karşı karşıya gelmeyeceklerini kaydetti ve "Direne direne kazanacağız" dedi.

Özkıraç, karanlıklara karşı ve aydınlık günlere kavuşmak için direneceklerini ifade ederek, enerjide yatırıma ihtiyaç olduğunu, geçmiş hükümet döneminde alınan yatırım kararının hayat bulmasını ısrarla beklediklerini söyledi.

Tek amaçlarının ülkeye bu yatırımların yapılması olduğunu ifade eden Özkıraç, Devletin ve ayrıcalıklı yerlerin kuruma olan borçları bulunduğunu ve bunların ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrımcılığa ve AKSA'nın toplumu sömürmesine karşı olduklarını ifade eden Özkıraç, "Direnişimiz topluma hayırlı olsun, özgür bir Kıbrıs için hep birlikte sokaktayız. Dilenmeye değil direnmeye geldik" dedi.

Özkıraç sendika yetkililerinin Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüşmesinden bilgiler aktardı. Özkıraç, "Özersay bize bu ülkeye kablo ile elektrik gelecek işi hayaldir, yalandır, sapına kadar yalandır dedi” diye konuştu.

Elektrik Kurumu’na yatırım kararının İhale Komisyonu'nda bekletildiğini iddia eden EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç, ülkenin geleceği için kuruma yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Ülkeyi yönetenlerin kuruma yüz milyonlarca lira borcu olduğunu söyleyen Özkıraç, "Biz AKSA'nın bu toplumu sömürmesine karşıyız” dedi. Özkıraç AKSA’ya verilen kaynak ile ülkenin elektrik sorununun çözülebileceğini savunarak önceki gün Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile sendika yöneticilerinin görüştüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"(Görüşmede) Kudret Özersay’ın söylediği bir cümle bu işin gerçeğini ortaya koymuştur. Benim ortağım (UBP) bu işe (kuruma yatırım yapılmasına) karşıdır dedi Özersay. Özersay’ın söylediği bir cümle daha var. Bu ülkeye kablo ile elektrik gelecek işi hayaldir, yalandır, sapına kadar yalandır dedi”

BIÇAKLI: “UTANÇ PROTOKOLÜ”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, hiçbir siyasinin toplumun malını satamayacağını belirterek, özelleştirmelerin olduğunu savunduğu mali protokolü utanç protokolü ve belgesi olarak niteledi.

Bıçaklı, "Kuruma yatırım yapılsın, ucuz ve çevreye daha duyarlı temiz enerji hizmeti verilsin. 4 jeneratör alınmalı ihale tamamlanmalı" diye konuşarak, Maliyenin ayrıca kuruma olan 109 milyon borcun ödemesini istedi.

Bıçaklı, hükümete; "Burada ceryan var elinizi uzatmayın teper" diye seslendi.

FELEK: “KIB-TEK'İ TÜM HALK SAVUNMALI…KURUM ELDE KALAN EN SON KALELERDEN”

Sendikal Platform adına konuşan Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de, Türkiye’den dayatıldığını iddia ettiği ekonomik paketlerin Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kurumlarını yok etmeye yönelik girişimler olduğunu savundu ve bunu reddettiklerini söyledi.

Kurumu özelleştirme için yıllardır paketler üzerinden dayatma olduğunu ancak bugüne kadar bunu, mücadele ortaya koyarak engellediklerini ve bundan sonra da birlikte engelleyeceklerini ifade eden Felek, kuruma gerekli teknolojik yatırımların yapılması için gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydetti.

Kıb-Tek'i tüm halkın savunması gerektiğini çünkü kurumun elde kalan en son kalelerden biri olduğunu belirten Felek, kurumda kapasite artırımına gidilerek temiz ucuz elektrik sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kurumun özerkleştirilmesi ve Aksa’dan “kurtulmak” gerektiğini ifade eden Felek, Sendikal Platform olarak EL-SEN’e sonuna kadar destek belirttiklerini kaydetti ve "ölene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.