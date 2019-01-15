banner255
Doğayı kirletmek bu kadar kolay
Doğayı kirletmek bu kadar kolay
8 0
Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu
Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu
8 0
 
Dr. Küçük’ün sözleri
Dr. Küçük’ün sözleri
10 0
Yaşinses, Girne’ye imzayı attı
Yaşinses, Girne’ye imzayı attı
67 0
Kış depresyonuna dikkat
Kış depresyonuna dikkat
52 0
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
169 0
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
20 0
banner82

Direkte mahsur kalan kedi için seferber oldular

banner27

Ötüken köyünde elektrik direğine tırmanan ancak geri inemeyen kedi, İskele Belediyesi ve KIB-TEK ekipleri tarafından kurtarıldı

banner210
Direkte mahsur kalan kedi için seferber oldular
banner215

İskele’ye bağlı Ötüken Köyü’nde elektrik direğine tırmanan ancak geri inemeyen sevimli kedi, vatandaşların İskele Belediyesi’ne yaptığı ihbarın ardından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

‘Elektrik direğinde kedi var’ ihbarını vakit kaybetmeden KIB-TEK İskele Bölge Amirliği ile paylaşan İskele Belediyesi, sevimli dostlarımız için şartlar ne olursa olsun elinden geleni yapmaya çalışıyor.  Buna bir örnek de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı anında değerlendiren İskele Belediyesi, durumu KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’ne bildirdi. Vakit kaybetmeden harekete geçen İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele, Ötüken Köyü’ne gitti, elektrik direğine tırmanan ancak geri inemeyen kedi için operasyon başlattı. Güvenlik önlemleri alan ekipler, kedinin zarar görmemesi için kısa bir süreliğine elektrik kesintisi uyguladı. Ekiplerin, vinç yardımıyla elektrik direğine çıkmasıyla özgürlüğüne kavuşan sevimli kedi, aşağıya inmesiyle birlikte gözden kayboldu.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.