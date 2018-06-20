Direkt uçuşlar için uluslararası hukuk mücadelesi

İngiltere ve KKTC’deki Kıbrıslı Türk iş adamları, İngiltere’den KKTC’ye doğrudan charter uçuşların başlaması için bir araya geldi. Ticaret Odası Başkanı Deniz, uluslararası hukuk mücadelesi başlatacaklarını bildirdi

İngiltere’de KKTC'ye Charter Direkt Uçak Seferleri İmza kampanyasına destek yemeği gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için İngiltere’de hazırlanan Meclis Önergesi’ne destek verdi.

İzolasyonlar nedeniyle Kıbrıs Türk ekonomisinin bugüne kadar istenilen düzeye gelemediğine de dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını olumsuz etkileyen izolasyonların biran evvel kaldırılması ve direkt uçuşların başlatılmasını istedi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ise, KKTC'ye Charter Direkt Uçak Seferleri İmza kampanyasına destek toplantısı düzenledi. Londra kent merkezindeki Hyatt Regency The Churchill Hotel'te 18 Haziran Pazartesi düzenlenen yemekli toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, iş dünyası temsilcileri ve gazeteciler katıldı. İngiltere ve KKTC’deki Kıbrıslı Türk iş adamları İngiltere’den KKTC’ye doğrudan charter uçuşlar için başlatılan mücadelenin yol haritasını belirlemek ve ekonomik girişimler için görüş ve önerilerini birlikte tartıştı.

Londra’da verilen özel yemekte İngiliz milletvekili Ian Duncan’ın direkt uçuşlar için yaptığı girişimin desteklenmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

İngiltere Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata gecede yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların artık kaldırılması gerektiğini söyledi.

İnsan hakları açısından bir utanç olan bu izolasyonların kaldırılması için Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile bir araya gelerek ortak çalışma başlattıklarını ifade eden Yaşarata, bu çalışmanın bir sonucu olarak önceki gün Kuzey Kıbrıs’a dönük charter direk uçuşların başlatılması için bir imza kampanyası başlatıldığını belirtti. Yaşarata bu gelişmenin önemli olduğunu ifade ederek desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Muhammet Yaşarata, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine de çağrıda bulunarak turizmin gelişmesi, izolasyonların kaldırılması için etkin kampanyalar düzenlenmesine katkı koymasını istedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yaptığı açıklamada başlatılan imza kampanyasına desteklerinin tam olduğunu kaydederek Kıbrıs Türkünün gasp edilen haklarının geri alınması için oda olarak uluslararası hukuk mücadelesi başlatacaklarını ifade etti. Deniz, Avrupa Birliği’nin artık tek seçenek olmadığını kaydederek Ticaret Odası’nın önümüzdeki dönemde vizyon ve misyonunu yeniden gözden geçireceği ve Kıbrıs Türkünün uluslararası hukuk içerisinde mücadelesini sürdürebileceği bir konuma getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek direk charter uçuşların başlatılması için başlatılan imza kampanyasının desteklenmesi çağrısı yaptı. Avunduk Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılmasının zamanı geldiğini söyledi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal yemekteki konuşmasında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin doğrudan charter uçuşların başlatılması için imzaya açılan kampanyanın başarıya ulaşmasının takipçisi olacaklarını söyledi.