Direkt Uçuşlar İçin Hedef 20 Bin İmza

İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’ imzaya açıldı

Londra’nın Enfield bölgesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapıldı.

Dün tam gün süren festival, Londra Türk Dernekleri tarafından düzenlendi.

Festivale, Londra Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata’nın davetlisi olarak KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da katıldı.

1983 yılından bu yana görev yapan konsey, milli ve kültürel değerleri yaşatmak maksadıyla, üye dernekleri ile çalışmalarını yürütüyor.

Etkinliğe, Kıbrıslı Türklerin önde gelen siyasi temsilcileri yanında, Türkiye ve KKTC’nin Londra Büyükelçileri de katıldı.

İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin buluştukları ciddi organizasyonlardan olan ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası önderliğinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde İngiliz Parlamentosu’nda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in İngiliz Parlamentosu’na verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direkt Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’ imzaya açıldı.

Haberkıbrıs’ın haberine göre birçok Kıbrıslı Türk imza kampanyasına destek vererek ekonomik öneme sahip olan bu uygulamanın hayata geçmesi için kampanyaya katıldı. Festivaldeki imza kampanyasında hedef ise 20 bin imza.

Öte yandan İngiliz Parlementosunda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in Enfield’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde bir konuşma yaparak İngiliz Parlamentosuna verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’nin imza kampanyasına destek istedi. Duncan etkinlikte yaptığı konuşmasında açılmasına tam destek verdiklerini açıkladı. Duncan Kuzey Kıbrısa dönük doğrudan uçuşların yapılamamasını anlamsız bulduğunu ifade ederek bu engelin anlamsız olduğunu söyledi. Duncan konuşmasına devamla şunları ifade etti: İngilitere’de Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde doğrudan uçuşların gerçekleşmesi yönünde girişim başlattık. Sonuç alana kadara bu girişimleri sürdüreceğiz. Bu kapsamda bugün burada bir imza kampanyası başlatıldı. Bu imza kampanyasının hedefe ulaşmasıyla bu konu meclise taşınacak.”