DİPKARPAZ’DA 3 AY ÖNCE ÇALDIĞI EŞYALARI SATTI…

KENDİ DE SATIN ALAN DA TUTUKLANDI

Dipkarpaz’da faaliyet gösteren Zeytinlik Evi isimli tatil köyünden, 3 ay kadar önce çaldığı tespit edilen eşyaların bir kısmını satan kişi ile bunları satın alan kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Aralık 2019 - 18.01.2020 tarihleri arasında, 3 bungalov odasının kapıları açılarak içeriye girildi ve odalardan toplam 3 adet televizyon, içerisinde muhtelif aletler bulunan 1 adet alet çantası ile işletmenin ambar odası içerisinde muhafaza edilen 1 adet elektronik kaynak makinesi ve 1 adet büyük spiral makinesi çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.B’nin (E-28) yapılan sorgulamasında, bahse konu yerden çaldığı kaynak makinesi ve spiral makinesini S.Z’ye (E-28) 550 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği, S.Z’nin ise söz konusu makineleri piyasa değerinin altında satın alarak hırsızlık mal kabulünde bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.