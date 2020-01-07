banner255
banner69
21 0
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
132 0
 
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
32 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
24 0
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
56 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
66 0
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
110 0
banner355

Dipkarpaz karantina altına alındı

banner27

Dipkarpaz karantina altına alındı

Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı. Bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı açıklandı. 

Üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca  bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışını durdurdu ve bölgeye giriş çıkışlara ilaçlı halılar koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgi verdi.

Dipkarpaz köyünde görülen çiçek hastalığıyla ilgili olarak gerekli karantina tedbirlerinin uygulamada olduğu, bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı kaydedildi. Karantina tedbirleri çerçevesinde, bölgedeki mevcut hayvanların ve damızlıkların satışı durduruldu.

Bölgeye giriş ve çıkışlara ilaçlı halılar konularak, araçlarla hastalığın bölge dışına taşınması engelleniyor. Hastalık görülen işletmeler, dezenfekte edildi. Hastalık görülen hayvanlar ise itlaf edildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.