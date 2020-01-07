Dipkarpaz'da hayvanlar Çiçek Hastalığı'na karşı aşılanıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dipkarpaz köyünde görülen çiçek hastalığıyla ilgili alınan tedbirler çerçevesinde, bu sabah küçükbaş hayvanlar için aşılama başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi öncülüğünde başlatılan aşılama çalışmalarına, Hayvancılık Dairesi, Çevre Dairesi, Dipkarpaz Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı’ndan ekipler katkı koyuyor.

Açıklamada, "hayvanların aşılanması ile birlikte, hastalığın başka bölgelere yayılması engellenmiş olacak" denildi.

BAKAN OĞUZ DA DİPKARPAZ’DAYDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, bu sabah Dipkarpaz köyüne giderek, başlatılan aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Oğuz, hastalığın diğer bölgelere yayılmasını engellemek için tüm tedbirlerin alındığını ve Bakanlık tarafından verilen eğitimlerde üreticilerin hastalık hakkında bilgilendirildiğini vurguladı.

Bakan Oğuz, hastalıktan dolayı zarar gören üreticilere gereken desteğin verileceğini de kaydetti.

ÜRETİCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiçek hastalığı konusunda bölge halkına ve üreticilere yönelik olarak dün Dipkarpaz köyünde eğitim düzenledi. Eğitimlerde, hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgiler verildi.

KARANTİNA TEDBİRLERİ HALEN DEVREDE

Bölgede alınan karantina tedbirleri ise uygulanmaya devam ediyor. Bu çerçevede, bölgedeki mevcut hayvanların ve damızlıkların satışı durduruldu. Hastalık görülen işletmeler dezenfekte edilirken, hastalık görülen hayvanlar ise itlaf edildi.

Bölgeye giriş ve çıkışlarda ilaçlı havuzlar oluşturularak, hastalığın araçlar vasıtasıyla bölge dışına taşınması engelleniyor.