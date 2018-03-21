Dipkarpaz bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Proje çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Dipkarpaz’da bazı bölgelere yarın 09.00’dan itibaren 7 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Yeşilköy, Yeni Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi ile Dipkarpaz Sipahi arasındaki tesisler etkilenecek.
Proje çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Dipkarpaz’da bazı bölgelere yarın 09.00’dan itibaren 7 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.