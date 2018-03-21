Dipkarpaz bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Proje çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Dipkarpaz’da bazı bölgelere yarın 09.00’dan itibaren 7 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.



Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Yeşilköy, Yeni Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi ile Dipkarpaz Sipahi arasındaki tesisler etkilenecek.

