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Dipkarpaz bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Dipkarpaz bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Proje çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Dipkarpaz’da bazı bölgelere yarın 09.00’dan itibaren 7 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Yeşilköy, Yeni Erenköy, Esenköy, Adaçay, Sipahi ile Dipkarpaz Sipahi arasındaki tesisler etkilenecek.
 

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