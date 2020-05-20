Dinişleri bayram namazı için önlemlerini açıkladı

Din İşleri Başkanı Atalay, durumun hassasiyeti nedeniyle başkanlığın bir dizi tedbir aldığını, hem görevlilerin hem de cemaatin uyması gereken kuralları belirlediklerini ve bir genelge ile tüm görevlilere de bildirdiklerini ifade etti

Din İşleri Başkanlığı, bayram namazını kılacak olanların abdestlerini evlerinde alacağını, camiye maskesiz girilemeyeceğini ve seccadelerin yanlarında bulunması gerektiğini belirtti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, küresel koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde toplu ibadetlere getirilen yasakların 24 Mayıs tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, ramazan bayramı namazının da 24 Mayıs Pazar günü saat 06:15’te ülke genelinde eda edileceğini söyledi.

Atalay, durumun hassasiyeti nedeniyle başkanlığın bir dizi tedbir aldığını, hem görevlilerin hem de cemaatin uyması gereken kuralları belirlediklerini ve bir genelge ile tüm görevlilere de bildirdiklerini ifade etti.

Atalay, Ramazan Bayramı namazıyla ilgili uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı:

“1.Görevlilerimiz en geç arife gününe cami içini, avluda namaz kılmak için ayrılan yerleri ve temas edilmesi muhtemel diğer noktaları temizlemeli ve dezenfekte etmelidir.

2.Çift kapılı olan camilerde, sadece tek kapıdan giriş-çıkışlar sağlanmalıdır.

3.Cami avluları namaz için kullanılacağından, boş tutulmalı, araçların park etmesine izin verilmemelidir.

4.Cami tuvaletleri, mümkünse şadırvanlar namaz öncesi ve namaz süresince kapalı tutulmalıdır.

5.Cami klimaları kapalı tutulmalı, vantilatörler çalıştırılmamalı, camilerin havalandırılması pencereler açılarak yapılmalıdır.

6.Cemaatimizde en küçük hastalık belirtisi, ateş, yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu, boğaz ağrısı, burun akıntısı, gribal bulaşma olanların namaza katılmamaları ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.

7.Yaş ve kronik hastalık nedeniyle yüksek risk grubuna giren cemaatimizin ibadetlerini evlerinde yapmaları tavsiye edilmelidir.

8.Cemaatimizin mutlaka maskeli olması zorunludur, maskesi bulunmayanlar safa alınmamalıdır.

9.Camilerin tamamında mutlaka uygun bir dezenfektan (80 dereceli kolonya da uygundur) bulundurulmalıdır.

10.Camilerimizde, görevlimiz veya önceden belirlenen bir gönüllü, cemaatimizi maskeli olarak, elinde uygun bir dezenfektan ile karşılamalıdır.

11.Namaz kılmak için safa durulacak noktalar, fiziksel mesafeye uygun olarak önceden işaretlenerek belirlenmelidir.

12.Camilerimize cemaatimiz fiziki mesafeye uygun olarak alınmalı ve sadece işaretlenen yerlere oturmaları sağlanmalıdır.

13.Cemaatin, kendisinin durması için belirlenmiş olan yere yanında getirdiği seccadesini sererek, namazını kendi seccadesi üstünde kılması gerektiği söylenmelidir.

14.Cami içerisindeki işaretlenmiş yerler dolduğu takdirde, cemaat yine cami avlularında fiziksel mesafeye uygun olarak belirlenmiş/belirlenecek yerlerde saf tutmalıdır.

15.İhtiyaç olması halinde cami avlusunda namaz kılanların duyabilmesi için imamın aldığı namaz tekbirlerini arka saflardaki cemaate duyuran bir kişinin (mübelliğ) görev yapması sağlanmalıdır.

16.Görevlilerimiz ve cemaatimiz, namaz süresince maskelerini takılı tutmaya devam etmelidir.

17.Bayramı namazı mutlaka tam zamanında kılınmalı, sadece Başkanlığımızın hazırladığı bayram hutbesi okunmalıdır.

18.Bayram namazı ve bayram hutbesinin süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.

19.Bayramlaşmada tokalaşma (musafaha), kucaklaşma, fiziksel temas kesinlikle yapılmamalı, cemaatimize bu konu namaz öncesinde ve hutbe bitiminde mutlaka hatırlatılmalıdır.

20.Namaz bitiminde cemaatin camiden fiziksel mesafeye uygun bir şekilde ayrılması için gerekli hatırlatma yapılmalı ve koordine edilmelidir.