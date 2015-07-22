Dinçyürek Tatlısu'da büyük bir trafik kazası geçirdi.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı Hakan Dinçyürek dün Tatlısu'da büyük bir trafik kazası geçirdi.Tatlısu'da bir etkinliğe katılan Dinçyürek'in Mağusa'ya giderken kazaya yaptığı ve...

Çevre ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı Hakan Dinçyürek dün Tatlısu'da büyük bir trafik kazası geçirdi.

Tatlısu'da bir etkinliğe katılan Dinçyürek'in Mağusa'ya giderken kazaya yaptığı ve belinden ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonucunda Dinçyürek'in aracı hurdaya döndü.