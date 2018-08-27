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Din İşleri Başkanlığı'ndan Hala Sultan uyarısı

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Din İşleri Başkanlığı'ndan Hala Sultan uyarısı
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Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca yarın Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecek.
Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi yarınki ziyarette de Hala Sultan Tekkesi’ne sadece Din İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidenler girebilecek.
Başkanlık konvoyu dışında Tekke’yi ziyarete gideceklerin, Tekkeye girmeleri mümkün olmayacak.
Açıklamada, bu nedenle, yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret planlayan vatandaşların mağdur olmamaları açısından ziyaret için başka bir tarih seçmeleri gerektiği kaydedildi.

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