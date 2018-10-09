Dilekkaya- Kırıkkale ve İnönü - Vadili arası yollar kapandı

Polis, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan şu taşkınları sonucu, Erdemli köyüne giden yolun yanı sıra Dilekkaya- Kırıkkale köyleri arasındaki yol ile İnönü - Vadili köyleri arasındaki yollar su altında kaldı. İnönü-Vadili arasında yolda mahsur kalan iki araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sular çekilinceye kadar bu yolların kullanılmaması önemle rica olunur.
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