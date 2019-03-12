Dilekkaya, Hellim Festivali'ne hazırlanıyor

Dilekkaya’da bu yıl ilk kez, 9 Haziran 2019 Pazar günü “Hellim Festivali” düzenleniyor.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları ve Dilekkaya Festival Komitesi bugün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Muhtar Ahmet Menteşoğluları ve komite üyeleri, görüşmede Başkan Ali Karavezirler’e, bu yıl ilk kez yapılması planlanan “Dilekkaya Hellim Festivali” ile ilgili fikirlerini sunarak görüş alışverişinde bulundu. Festivalin 9 Haziran 2019 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Karavezirler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte köy festivalleri için kolların sıvandığının altını çizerek, Değirmenlik Belediyesi olarak “Dilekkaya Hellim Festivali” için de gereken tüm katkının sağlanacağını belirtti.

Karavezirler, ziyaretlerinden dolayı Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları ve Dilekkaya Festival Komitesi üyelerine teşekkür etti.