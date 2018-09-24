Dilekkaya'da üç saatte 42 ünite kan bağışı yapıldı

Değirmenlik Belediyesi, Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile dün Dilekkaya’da “gönüllü bağışçılar” ile buluştu. Gönüllü bağışçılar Dilekkaya’da 3 saatte 42 ünite kan verdi

Değirmenlik Belediyesi dün (23 Eylül Pazar 2018), sabah 09:00-12:00 saatleri arasında Dilekkaya’da,Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile birlikte, çevre köyler olan Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler halkının da katılımıyla “KAN BAĞIŞI” gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in ilk kanı vermesiyle başlayan kan bağışı organizasyonunda, köy muhtarlarının ve halkın da katılımıyla üç saat içerisinde 42 ünite kan toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkan Sekreteri Şerife Tutku, 3 saat içerisinde 42 ünite kan toplanmasının, katılımcıların bu konuya önem gösterdiği nalamına geldiğini belirterek, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan kan bağışlarında bu 42 ünitenin çok iyi olduğunu kaydetti. Şerife Tutku ayrıca, 15 gönüllü kişinin ise sağlık kriterlerinin tutmamasından dolayı kan bağışında bulunamadığını söyledi.

Kızılay ekibinin çalışmalarıyla sürdürülen kan bağışı günleri, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı tüm köylerde, bir program çerçevesinde devam edecek...

Her gidilen bölgede eğitim yaparak, sorunlara eğilmek ve kan temin etmek için gönüllü bağışçılar bulmayı amaçlayanKuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, ülkemizde yıllık 24 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, bunun 13 bininin karşılandığını ve geriye kalan 11 bin ünite kanı karşılamak için yola çıkıldığını kaydetmişti.

Ayıracağınız 30 dakika ile hayatlar kurtarabilirsiniz…

· 18-65 yaş aralığında 50 kg’ın üzerinde her sağlıklı birey kan bağışçısı olabilir.

· Erkekler 3 ay ara ile kadınlar 4 ay ara ile kan bağışında bulunabilirler.

· Bağışladığınız kanlar uluslararası laboratuvar yöntemleri ile tetkik edilir.

· Bağışlanan kanlar 3 ürüne ayrılır. Bunlar eritrosit, trombosit ve plazmadır. Bir kişinin bağışlayacağı kan 3 kişi için umut olur.