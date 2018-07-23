Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Güzel ve akıcı konuşmak, fikirlerimizi daha doğru şekilde ifade etmemize yardımcı oluyor. Özellikle çocukların konuşma şekillerinde oluşan bazı sorunlar telafi edilmediği takdirde ilerleyen yıllarda içe dönük, iletişimden kaçan, kendini yeterince ifade edemeyen bireylere dönüşme riskleri olabilir. Bu yüzden bir an önce dil ve konuşma terapisi hakkında bilgi sahibi olup ilgili merkezlere başvurmak gerekiyor.

1. Üç yaşına gelmiş fakat akranları kadar konuşamayan çocuklar için konuşma terapisi merkezlerine başvurulabilir

2. Çocukların dışında da kekeme sorunu yaşayan insanlar, yaşları kaç olursa olsun dil ve konuşma uzmanından yardım alabilirler 3. Zihinsel engel nedeniyle konuşmada sıkıntı yaşayan insanlar da konuşma terapisinden destek alabilirler 4. Konuşma bozukluğu kişiden kişiye farklılık gösterdiği için terapi de kişiye özel olarak uygulanıyor 5. Terapinin süresi de kişiden kişiye, konuşmanın düzelmesine bağlı olarak değişiyor 6. Ailelerin, çocuklarında gözlemledikleri konuşma bozukluklarını zamana bırakarak düzelmesini beklememeleri ve terapiste başvurmaları gerekiyor 7. Genellikle devlet ve özel hastanelerde veya özel ofislerinde terapi gerçekleştiren dil ve konuşma uzmanlarından randevu alabilirsiniz 8. Tedavi tek kişi ile yapılabildiği gibi bazen aynı sorunu yaşayan birden fazla kişiden oluşan grup ile de yapılabilir 9. Grup halinde yapılan dil ve konuşma terapilerinin daha etkili olma özelliği var 10. Terapi sadece birey ve terapist arasında gerçekleşmiyor ve bazen psikolog, aile, öğretmenlerden de destek alınıyor 11. Terapinin büyük bir bölümünü çeşitli ağız, burun ve dil hareketleri oluşturuyor 12. Dil ve konuşma terapisinde bireyin sabırlı olması çok önemli 13. Terapi, doğru nefes alma ve verme yöntemlerinin yardımı ile gerçekleştiriliyor 14. Duyduğunu anlatamayan veya kurduğu cümlelerde kelimelerin yerlerini doğru söyleyemeyen çocuklar da terapi alabilirler 15. Çocukların terapiye ihtiyaç duyup duymaması kullandıkları ve bildikleri kelime sayısına göre değişiyor 16. Terapi esnasında farklı zeka geliştiren oyunlar oynayarak konuşma becerileri daha eğlenceli bir şekilde düzeltiliyor 17. Terapiden önce aile içinde velilerin çocukla yetişkin bireylerle konuştuğu gibi konuşması gerekiyor 18. Anne ve babanın çocuğa harfleri yutarak, yumuşak söyleyerek tatlı davranmaya çalışması bile konuşma bozukluğunun nedenlerinden olabilir 19. Dil ve konuşma terapisti olabilmek için mutlaka üniversite ya da yüksekokuldan mezun olmak gerekiyor 20. Terapistin sorun yaşayan kişiyle samimi ve güven veren bir ilişki kurması, tedavi sürecine mutlaka etki ediyor 21. İş hayatında çok fazla konuşması gereken insanlar da güzel ve düzgün konuşmak için terapiye başvurabilirler 22. Terapinin temelinde nefes kontrolünü sağlayarak kelimeleri düzgün ifade etmek yatıyor 23. Sadece konuşma eksikliği durumlarında değil, yutma gibi durumlarda yaşanan sorunlarla ilgili de başvurulabilir 24. Çene yapısında bulunan deformasyonlar nedeni ile oluşan konuşma eksiklikleri için de dil ve konuşma uzmanından terapi alınabilir