banner107
Japonya'da rekor sıcaklık
Japonya'da rekor sıcaklık
7 0
Dünyanın “en kirli” şehirleri
Dünyanın “en kirli” şehirleri
27 0
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
61 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
46 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
103 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
51 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
340 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
71 0
banner82
banner147

Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

banner27

Güzel ve akıcı konuşmak, fikirlerimizi daha doğru şekilde ifade etmemize yardımcı oluyor. Özellikle çocukların konuşma şekillerinde oluşan bazı sorunlar telafi edilmediği takdirde ilerleyen yıllarda içe dönük, iletişimden kaçan, kendini yeterince ifade edemeyen bireylere dönüşme riskleri olabilir. Bu yüzden bir an önce dil ve konuşma terapisi hakkında bilgi sahibi olup ilgili merkezlere başvurmak gerekiyor.

Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
banner137

 

1. Üç yaşına gelmiş fakat akranları kadar konuşamayan çocuklar için konuşma terapisi merkezlerine başvurulabilir


2. Çocukların dışında da kekeme sorunu yaşayan insanlar, yaşları kaç olursa olsun dil ve konuşma uzmanından yardım alabilirler

3. Zihinsel engel nedeniyle konuşmada sıkıntı yaşayan insanlar da konuşma terapisinden destek alabilirler

4. Konuşma bozukluğu kişiden kişiye farklılık gösterdiği için terapi de kişiye özel olarak uygulanıyor

5. Terapinin süresi de kişiden kişiye, konuşmanın düzelmesine bağlı olarak değişiyor

6. Ailelerin, çocuklarında gözlemledikleri konuşma bozukluklarını zamana bırakarak düzelmesini beklememeleri ve terapiste başvurmaları gerekiyor

7. Genellikle devlet ve özel hastanelerde veya özel ofislerinde terapi gerçekleştiren dil ve konuşma uzmanlarından randevu alabilirsiniz

8. Tedavi tek kişi ile yapılabildiği gibi bazen aynı sorunu yaşayan birden fazla kişiden oluşan grup ile de yapılabilir

 

9. Grup halinde yapılan dil ve konuşma terapilerinin daha etkili olma özelliği var

10. Terapi sadece birey ve terapist arasında gerçekleşmiyor ve bazen psikolog, aile, öğretmenlerden de destek alınıyor

11. Terapinin büyük bir bölümünü çeşitli ağız, burun ve dil hareketleri oluşturuyor

12. Dil ve konuşma terapisinde bireyin sabırlı olması çok önemli

 

13. Terapi, doğru nefes alma ve verme yöntemlerinin yardımı ile gerçekleştiriliyor

14. Duyduğunu anlatamayan veya kurduğu cümlelerde kelimelerin yerlerini doğru söyleyemeyen çocuklar da terapi alabilirler

15. Çocukların terapiye ihtiyaç duyup duymaması kullandıkları ve bildikleri kelime sayısına göre değişiyor

16. Terapi esnasında farklı zeka geliştiren oyunlar oynayarak konuşma becerileri daha eğlenceli bir şekilde düzeltiliyor

17. Terapiden önce aile içinde velilerin çocukla yetişkin bireylerle konuştuğu gibi konuşması gerekiyor

18. Anne ve babanın çocuğa harfleri yutarak, yumuşak söyleyerek tatlı davranmaya çalışması bile konuşma bozukluğunun nedenlerinden olabilir

19. Dil ve konuşma terapisti olabilmek için mutlaka üniversite ya da yüksekokuldan mezun olmak gerekiyor

20. Terapistin sorun yaşayan kişiyle samimi ve güven veren bir ilişki kurması, tedavi sürecine mutlaka etki ediyor

21. İş hayatında çok fazla konuşması gereken insanlar da güzel ve düzgün konuşmak için terapiye başvurabilirler

22. Terapinin temelinde nefes kontrolünü sağlayarak kelimeleri düzgün ifade etmek yatıyor

23. Sadece konuşma eksikliği durumlarında değil, yutma gibi durumlarda yaşanan sorunlarla ilgili de başvurulabilir

24. Çene yapısında bulunan deformasyonlar nedeni ile oluşan konuşma eksiklikleri için de dil ve konuşma uzmanından terapi alınabilir

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.