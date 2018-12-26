Dikmen’e malzeme yardımı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle, bölgede bir çok evin zarar gördüğünü, bununla birlikte evlerin içme suyunu karşılayan hatlarda, su depoları ve motorlarında büyük hasarlar oluştuğunu ve Dikmen Belediyesi su ekiplerinin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü söyledi.
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