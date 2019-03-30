Dikkatsizlik kaza getirdi

Boltaşlı’da sakin 46 yaşındaki Ercan Öztürk, yönetimindeki FR 845 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu Ercan Öztürk yaralandı.
Gazimağusa Karpaz anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Boltaşlı’da sakin 46 yaşındaki Ercan Öztürk, yönetimindeki FR 845 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu Ercan Öztürk yaralandı.