banner255
Krallığı paylaştılar
Krallığı paylaştılar
31 0
Hasan Ruso anısına koştular
Hasan Ruso anısına koştular
9 0
 
Yollarda canımızın garantisi yok
Yollarda canımızın garantisi yok
52 0
331 0
Yol güvenliği mi o da ne?
Yol güvenliği mi o da ne?
43 0
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
17 0
25 0
banner82

Dikkatsizlik kaza getirdi

banner27

Gazimağusa Karpaz anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

banner262
Dikkatsizlik kaza getirdi
banner267

Boltaşlı’da sakin 46 yaşındaki Ercan Öztürk, yönetimindeki FR 845 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu Ercan Öztürk yaralandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.