Dikkatsizlik canına mal oldu !

Bu sabahın erken saatlerinde saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Yeniceköy - Aslanköy kavşakları arasında, Ulukışla'da sakin Mehmet Aydın (E-26), yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak okaliptüs ağacına çarpmıştır. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Bu sabahın erken saatlerinde saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Yeniceköy - Aslanköy kavşakları arasında, Ulukışla'da sakin Mehmet Aydın (E-26), yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak okaliptüs ağacına çarpmıştır. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir.