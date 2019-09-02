Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Kaymaklı bölgesinde dün öğle saatlerine doğru sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazada orta refüje çıkan araç aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa’nın göbeği sayılan Kaymaklı bölgesinde dün öğle saatlerine doğru sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 11.50 sıralarında Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, 23 yaşındaki Erhan Çakıcı yönetimindeki ES 022 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Uğur Angı ve 29 yaşındaki Ömer Yiğit kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.