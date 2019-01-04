Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

Dörtyol Kavşağı’nda dikkatsizce çembere giriş yapan salon araç, TIR ile çarpıştı

Mağusa- Lefkoşa yolunun Dörtyol Kavşağı’nda meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir Lefkoşa istikametine doğru ilerlemekte olan TIR ile dikkatsizce çembere giriş yapan salon araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza dün saat 13.20 raddelerinde, Mehmet Lekesiz, yönetimindeki JM 244 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol Kavşağı’na giriş yaptı. Lekesiz, yönetimindeki JM 244 plakalı araç ile dikkatsizce Dörtyol Kavşağı’na giriş yapması sonucu o esnada Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Özer yönetimindeki RA 194 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştılar. Kazada yaralanan olmazken trafik bir süreliğine aksadı