Dikkat yoğun sis

Dikkat Sis var

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Aslanköy - Yonca Kavşağı arası ve Ercan - Iskele Anayolunun, Serdarlı mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.