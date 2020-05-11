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Dikkat yoğun sis

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Dikkat yoğun sis

Dikkat Sis var 
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun,  Aslanköy - Yonca Kavşağı arası ve Ercan - Iskele Anayolunun, Serdarlı mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.  Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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