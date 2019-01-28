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Dikkat yağmur var

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Dikkat yağmur var
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Yarın ve Çarşamba günü yağmur yağması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak – 4 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu; Çarşamba günü parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe ve Cuma günleri, parçalı bulutlu; Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu; Pazartesi günü ise açık az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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