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Dikkat yağmur geliyor sıcaklık düşüyor

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Dikkat yağmur geliyor sıcaklık düşüyor
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Ülkede, yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da yaklaşık 4 derece düşecek. 
Meteoroloji Dairesi’nin 22– 28 Kasım dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hava yarın parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; Cuma parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak.
Hava, Pazardan Çarşambaya kadar parçalı çok bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22 – 25, Cuma ve Cumartesi günleri yaklaşık 4 derece düşerek 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden, Cuma ve Cumartesi günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

TOZLU HAVAYA DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması nedeniyle, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını  tavsiye etti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tozlu havanın cuma gününe kadar süreceği ifade edildi.

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