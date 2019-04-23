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Dikkat tozlu hava geliyor

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Dikkat tozlu hava geliyor
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi ve toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tozlu havanın yarın gece yarısına kadar etkili olacağı da belirtildi.
 

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