Dikkat Toprak Kayması

Ardahan- Kantara Anayolunun 3-4'ncü km'leri arasında aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması olmuştur. Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.