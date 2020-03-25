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Dikkat sis var

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Dikkat sis var

Polis Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde ve Demirhan - Ercan bölgesinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığını bildirdi. Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

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