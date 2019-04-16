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Dikkat sis var

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Dikkat sis var
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Polis Genel Müdürlüğü Girne - Değirmenlik (Dağyolu) üzerinde, Arapköy Kavşağı ile Beşparmak zirvesi arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığını bildirdi. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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