Dikkat sis var

Polis Genel Müdürlüğü Girne - Değirmenlik (Dağyolu) üzerinde, Arapköy Kavşağı ile Beşparmak zirvesi arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığını bildirdi. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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