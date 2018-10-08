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Dikkat sağanak yağmur geliyor

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Dikkat sağanak yağmur geliyor
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Bölgede Cuma’ya kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Ekim dönemini kapsayan hava tahminlerine göre, hava yarından itibaren 12 Ekim’e kadar sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; 13-15 Ekim arasında ise parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.
 

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