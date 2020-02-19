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Dikkat Metropol Işıkları arızalı!

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Dikkat Metropol Işıkları arızalı!

Polis Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıklarınn meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldığını bildirdi. Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

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