Dikkat Metropol Işıkları arızalı!

Polis Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıklarınn meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldığını bildirdi. Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyarıda bulundu.