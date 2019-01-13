banner255
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
80 0
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
88 0
 
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
23 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
140 0
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
26 0
banner82

Dikkat: Mağusa'da yarın elektrik kesintisi var

banner27

banner210
Dikkat: Mağusa'da yarın elektrik kesintisi var
banner215

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:
“Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.