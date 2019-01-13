Dikkat: Mağusa'da yarın elektrik kesintisi var

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler.