banner411
banner69
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
41 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
16 0
 
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
51 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
58 0
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
122 0
34 0
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
41 0
banner460

Dikkat! Lefke'de uçaksavar atışları yapılacak

banner27

Dikkat! Lefke'de uçaksavar atışları yapılacak

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel atış alanında, kara hedeflerine uçaksavar atışları yapılacak.

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışlar 1,6,7,8,9,10 ve 11 Temmuz tarihlerinde 07:00 - 17:00 saatleri yer alacak.

Atış süresince bu bölgeye can ve mal güvenliği açısından girilmesi yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bölge atıştan sonra Askeri Birlik tarafından temizlenecektir. Atışa müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden dolayı 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı 14'üncü Mekanize Piyade Alay Komutanlığınca serbest giriş duyurusu yapılancaya kadar bölgeye girilmemesi gerekmektedir.

Buna rağmen patlamamış mermilerin bulunması ve görülmesi durumunda imha edilebilmeleri için görüldüğü veya bulunduğu yerin en yakın Polis Karakoluna bildirilmesi önemle rica olunur.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.