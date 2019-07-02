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Dikkat: Hamitköy-Haspolat yolunda çalışma var

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Dikkat: Hamitköy-Haspolat yolunda çalışma var
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Polis yaptığı duyuruyla sürücülerin Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında yapılan yol çalışması nedeniyle araçlarını dikkatli kullanmasını istedi.

Duyuru şöyle:

Sürücülerin Dikkatine Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, bugün ve yarın yol bakım çalışmaları yapılacağından dolayı, Gazimağusa gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten verilmektedir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.

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