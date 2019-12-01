Dikkat: Gönyeli çemberinde asfalt çalışması tamamlanamadı

Sürücülerin Dikkatine! Gönyeli Çemberinde yarın sabah bitmesi planlanan yol tamir işlemleri bu akşam yağan yağmur nedeniyle gecikme olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Çemberde yapılan tamir işleri bitmemesine karşın 5 cm'lik kod farkı ile asvalta zarar vermeyeceği, güvenlik sorunu yaratmayacağı ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına güvenli bir şekilde sabahleyin trafiğe açılacaktır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin, asfalttaki kod farkını dikkate alarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica eder, gün içinde hava koşulları elvermesi halinde tamir işlerine devam edilebilecektir.