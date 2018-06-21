banner107
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
29 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
97 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
255 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
146 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
81 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
71 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
70 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
77 0
banner82
banner147

Dikkat, Girne - Lefkoşa anayolu yine tek şeride düşecek

banner27

Dikkat, Girne - Lefkoşa anayolu yine tek şeride düşecek
banner137

Lefkoşa – Girne anayolundaki bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının ikinci etabı yarın başlıyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşak arasında alt yapı işleri, üst yapı işleri, asfalt kaplama ve yenileme, bordür, oto korkuluk ve duvar işleri yapılacak.
Çalışmaların 2.5ay kadar sürmesi beklenirken, söz konusu şeridin trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 
İkinci etapta çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafik, yapımı 1 Haziran’da tamamlanan Girne-Lefkoşa istikametindeki şeritten sağlanacak. 
Belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesi gerektiği kaydedildi. 
Açıklamada, 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt/üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleriyle ilgili 2 Mart 2018’de getirilen men uygulamasının devam ettiği de hatırlatıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.