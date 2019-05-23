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Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
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Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var

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Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
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Girne - Esentepe Anayolunda yol tamir çalışmaları nedeniyle polis sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.
Polisten verilen bilgiye göre, Girne - Esentepe Anayolunun, Alagadi Üç Kardeşler Petrol İstasyonu ile Esentepe Şençağ Market arasındaki güzergahta dört ayrı noktada yol tamir çalışması nedeniyle yıpranmış asfalt söküldü.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

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