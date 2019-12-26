banner255
banner69
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
12 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
21 0
 
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
185 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
18 0
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
18 0
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
37 0
Ortaköy’e yeni hastane mi?
Ortaköy’e yeni hastane mi?
220 0
banner355

Dikkat: Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunda bakım onarım çalışması var

banner27

Dikkat: Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunda bakım onarım çalışması var

Polis Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunda bakım onarım çalışması yapıldığından ulaşımın  pamuklu köy içinden sağlanmakta olduğunu bildirdi ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesini istedi.
 Polis açıklamasında, “Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunun 36 - 37 km'leri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından dolayı yolun her iki yönü trafik akışına kapatılmıştır.  Ulaşım  Pamuklu köy içinden sağlanmakta olup bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.