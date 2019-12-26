Dikkat: Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunda bakım onarım çalışması var

Polis Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunda bakım onarım çalışması yapıldığından ulaşımın pamuklu köy içinden sağlanmakta olduğunu bildirdi ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesini istedi.

Polis açıklamasında, “Gazimağusa- Dipkarpaz Anayolunun 36 - 37 km'leri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından dolayı yolun her iki yönü trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Pamuklu köy içinden sağlanmakta olup bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.