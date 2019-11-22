Dikkat: Cengiz Topel Atış Alanı'nda atış yapılacak

Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi icra edilecek.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu günlerde, 07.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı, atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.
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