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Dikkat: Cengiz Topel Atış Alanı'nda atış yapılacak

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Dikkat: Cengiz Topel Atış Alanı'nda atış yapılacak

Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi icra edilecek.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu günlerde, 07.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı,  atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

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