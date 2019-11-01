Dikkat: Bu yol yarından itibaren trafiğe kapatıldı

Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yol, bakım onarım çalışmalarından dolayı yarından itibaren gündüzleri trafiğe kapalı olacak; ulaşım, Lefkoşa-Mağusa Bölünmüş yolundan sağlanacak.

Karayolları Dairesi, yazılı açıklamasında, söz konusu yolun ikinci bir duyuruya kadar, sabah saat 08.30 ile saat 18:00 arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.