Dikkat bu yol trafiğe kapalı

Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafiğe kapatıldı.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmalarından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.

Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.