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Dikkat bu yol trafiğe kapalı

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Dikkat bu yol trafiğe kapalı

Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmalarından dolayı,  Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.
Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor. 
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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