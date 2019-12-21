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Dikkat! Başbakanlık ışıkları arızalı

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Dikkat! Başbakanlık ışıkları arızalı

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık kavşağındaki trafik ışıkları, gün içerisinde meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı. Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.

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