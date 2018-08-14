“Devletten iş imkanı istiyoruz”

Doğumundan beri işitme engeli olan ve yaşamını yetersiz kalan işsizlik maaşıyla ve ailesinin desteğiyle sürdüren Mehmet Çalışkanlar, defalarca iş başvurusu yaptığı halde iş bulamamaktan yakınıyor

KİKEV Sanat Sorumlusu Ekrem Soyluhan, doğuştan işitme engelli ve 54 yaşında. Soyluhan, yedi kardeşin en küçüğü olarak Lefke'de doğmuş. Yeşilyurt'a yerleştiklerini ve annesi bir yatılı okulda aşçı olduğu için teyzeleri ve ablaları tarafından büyütüldüğünü anlatan Ekrem Soyluhan, sonrasını şöyle özetliyor:

“Aile içinde geliştirdiğimiz işaret diliyle anlaşıyorduk. Evimizin yanında askeri birlik ve lojmanlar vardı. Sonradan öğrendiğime göre anneme bir subay komşumuz Adana'da engelliler okuluna götürülmemi önermiş ama ailem göndermedi. Lapta'daki işitme engelliler okuluna yazıldım ve orada teyzemde kalmaya başladım. Açıkçası o okulda pek birşey öğrenemedim. 16 yaşımdayken öğretmen ablamın isteği üzerine bir seramik atölyesinde tornacı olarak çalışmaya başladım. Gezmeyi de sevdiğim için İngiltere'ye gittim. Konya'ya da gittim ve eşim Emine hanımla orada tanışıp evlendik. Bir süre sonra kızım Ecem doğdu, çok sevindik."

Eşi sayesinde işaret dilini öğrendiğini, yeni arkadaşlar edindiğini anlatan Ekrem Soyluhan, KİKEV'in kurulmasıyla vakit buldukça burada da etkinliklere katıldıklarını, vakfın çalışmalarının genç arkadaşlarının desteğiyle daha iyi olacağını söyledi.

GÖKMEN: "İÇİMDE FUTBOL AŞKI VARDI..."

KİKEV spor işleri sorumlusu Bahadır Gökmen, 1983 doğumlu ve o da doğuştan işitme engelli.

Eski bakan ve milletvekillerinden Mustafa Gökmen'in oğlu olan Bahadır, evli ve iki çocuk babası. Babası ona okuma yazma öğretmiş, ardından Lapta'daki işitme engelliler okulunda ve Türkiye'de gittiği okullarda eğitim görmüş. Adana'da yatılı gönderildiği okulu yarıda bırakıp adaya dönmesinin nedenini ise "Yaşım küçüktü, ailemi çok özlüyordum ve içimde futbol aşkı vardı" diyerek açıklıyor. Daha sonra ortaokul için Ankara'ya, teknik lise için Kayseri'ye giden Bahadır Gökmen, Kırşehir'de işitme engelliler liginde profesyonel futbol da oynamış.

Kıbrıs'ta da futbola devam eden ve halen Yeniboğaziçi sahasının sorumlusu olarak Spor Dairesi'nde çalışan Gökmen, eşinin de işitme engelli olduğunu; kızının ve oğlunun ise işaret dilini öğrenerek kendilerine çok yardımcı olduklarını anlattı.

Bahadır Gökmen, çocuklarına derslerine yardımcı olmakta zorlandığını bu yüzden komşuların destek verdiğini söyledi.

Gökmen'in isteği, engellilerin daha çok spor yapabilmesine devletin daha çok destek vermesi... "Mesela bir hoca bulunsun, bize yardımcı olsun" diyor.

"BAHADIR LİSANSLI TEK İŞİTME ENGELLİ FUTBOLCU... SAĞIR SÜRÜCÜ LEVHASI RENCİDE EDİCİ"

Eski politikacılardan Mustafa Gökmen ise oğlu Bahadır'ın KKTC’de lisanslı olarak futbol oynayan tek işitme engelli olduğunu söyledi. Kamuda çalışan engellilerin barem yükselmelerinde sorun olduğunu belirten Gökmen, bir diğer sorun olarak ise işitme engellilerin kullandığı araçlarda "sağır sürücü" levhası bulunması zorunluluğunu söyledi. Gökmen, bunun rencide edici ve onur kırıcı bir ibare olduğunu, zaten çoğu tarafından uygulanmadığını, mevzuat değişikliğiyle plakalara uygun şekilde işitme engelli sürücü işareti konulabileceğini dile getirdi.

ÇALIŞKANLAR İŞ BEKLİYOR

KİKEV Sanatsal İşler Sorumlusu Mehmet Çalışkanlar, işitme engelini doğumundan beri taşıyor. Lapta'daki okulda işaret dilini öğrenen ancak okuma ve yazmayı öğrenemeyen Çalışkanlar, seramikle uğraşıyor. Yaşamını yetersiz kalan işsizlik maaşıyla ve ailesinin desteğiyle sürdüren Mehmet Çalışkanlar, defalarca iş başvurusu yaptığı halde iş bulamamaktan yakınıyor.

Mehmet Çalışkanlar'ın ablası, "Devletten iş imkanı sunmasını istiyoruz. Mehmet küçükken çok zorluklar yaşadı. Okulda fiziksel ve psikolojik şiddet gördü, o yüzden içine kapanık kaldı. O dönemde şikayette bulunduk ve okuldan aldık ama olay kapatıldı, çözüme dayalı hiçbir şey yapılmadı. Halen işsiz olduğu için kendini toplumdan soyutladı" diyor.

AKIŞ: "ZORLUKLAR VARDI, İŞİTME CİHAZI ALAMADIK"

KİKEV üyelerinden Şengül Yolaç Akış, 1953 doğumlu ve doğuştan işitme engelli. 4 kardeşi ve bir kızı var ve onlar da aynı engelle yaşıyor. Güzelyurt'ta işitme engelliler okulunda yatılı eğitim gördüğünü belirten Akış, savaş başlayınca okulu bırakmak zorunda kalmış, portakal fabrikasında çalışmaya başlamış. Eşi de işitme engelli olan ve "Zorluklar vardı, işitme cihazı alamadık" diyen Şengül Yolaç Akış'ın isteği, daha çok insanın işaret dilini öğrenmesi ve işitme engellilerle tanışması...

ÖZGE YAŞLI: "İŞARET DİLİNİ HERKES ÖĞRENMELİ"

KİKEV Gençlik Kolları Sorumlusu 27 yaşındaki Özge Yaşlı, iki çocuk annesi... 3 yaşındayken ateşli hastalık sonucu işitme engelli olmuş. Hacettepe Hastanesi'nde teşhis konulmasının ardından işitme cihazı kullanmaya başlayan Özge Yaşlı, 6 yaşındayken Lefkoşa'da özel eğitim okuluna gitmiş, ardından Lefke İstiklal İlkokulu'ndan ve Lefke Gazi Lisesi orta bölümünden mezun olmuş.

İki çocuğunun işitme sorunu olmadığını, ev hanımı olduğunu ancak iş bulup çalışmak istediğini anlatan Özge Yaşlı, "İşitme engelliler işaret diliyle anlaşır. Her yerde işaret dili bilen kişiler olmalı, bu dili herkes öğrenmeli. Herkes vakfımız KİKEV sayesinde işaret dilini tanıdı ve biz de mutlu olduk" diyor.

MEHMET YAŞLI: "İŞİTME CİHAZIHA ALIŞAMADIM, HEP ÇIKARTTIM… BÜYÜDÜKÇE MUTLU OLMAYI DA ÖĞRENDİM”

KİKEV Gençlik Kolları Sorumlusu Mehmet Yaşlı ise doğumu sonrasında kuvöze konulmaması ve oksijensiz kalması sonucu işitme engelli olduğunu, teşhisin de 3 yaşındayken Hacettepe Hastanesi'nde konulduğunu anlattı. Şu anda 33 yaşında olan Mehmet Yaşlı, oradaki doktorun "oksijensizlik sonucu kulak sinirleri öldü" teşhisi koyduğunu, 5 yaşındayken götürüldüğü İngiltere'de de doktorların aynı şeyi söylediğini belirtti.

"Ailemdeki tek işitme engelliyim. Ailem bana cihaz aldı ama ben alışıp sevemedim, hep çıkarttım. 5 yaşında Lapta'daki okula gittim ve 6 sene orada yatılı okudum. Sonra 3 yıl da Lefkoşa'da okula gittim. Küçük yaşlarda çok zordu, büyüdükçe alıştım ve mutlu olmayı da öğrendim" diyen Yaşlı, 2005'te işe başladığını, ardından evlendiğini, eşi Özge'nin de işitme engelli olduğunu ve iki çocuklarıyla hep işaret diliyle anlaştıklarını ifade etti.

Mehmet Yaşlı, KİKEV'in işaret dilini yaygınlaştırmasından ve kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu da ekledi.

