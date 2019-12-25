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Devlette engelli olarak çalışanların barem sorunları için önemli adım

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, devlette engelli olarak çalışanların barem sorunlarında yaşanan gerilik ile ilgili önemli bir adım atıldığını belirtti

Devlette engelli olarak çalışanların barem sorunları için önemli adım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) UBP’li Belediye Meclis Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana Lefkoşa Türk Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. 

Bakanlığı, ilgilendiren yaşlı bakım hizmetleri, kadın sığınma evi gibi konularda tüm bölge belediyeleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Bakan Sucuoğlu 2020’de önemli adımlar atılacağını söyledi.

DEVLETTE ÇALIŞAN ENGELLİLERİN BAREM SORUNU AŞILDI

Bakan Sucuoğlu, Devlette engelli olarak çalışanlarının barem sorunlarında yaşanan gerilik ile ilgili önemli bir adım atıldığının da müjdesini verdi.

“Engelli vatandaşlarımızın beklediği bir yasaydı. Engelli vatandaşlarımızın maruz kaldığı barem gerililiğe son verecek yasa Bakanlar Kurulundan geçti. Önümüzdeki hafta meclise gelecek. Bir yılbaşı müjdesi olarak paylaşmak isterim.” dedi. 

Bakan Sucuoğlu eldeki imkânlar doğrultusunda mağduriyet yaşayan kesimlere her türlü katkıyı koyduklarını vurguladı.

11 yıldır engelli vatandaşların devlete yapılamayan istihdamının 2020 yılında yasalar çerçevesinde yapılacağını da kaydeden Bakan Sucuoğlu, bu konuda tam bir görüş birliği olduğunun altını çizdi. 

AKTUNÇ

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da konuşmasında, Lefkoşa’da insan odaklı herkonuda Lefkoşalının yanında olduklarını kaydetti. 

2020 yılında bazı projelerde birlikte olma dileğini ileten Aktunç ülkede belki de ilk olacak çalışmalara imza atılacağına inanç belirtti.

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