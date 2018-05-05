Devletin yapamadığını Gönyeli yapıyor

Hizmetlerinde çığır açan Gönyeli Belediyesi, bölgedeki okullara akıllı tahta temin ederek velilerin, çocukların eğitimlerini evlerinden takip etmesini sağlıyor. Belediye, Gönyeli İlkokulu'nu da yeni dersliklerle kampüse çeviriyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Çocukların en iyi şekilde eğitim alması için çaba sarf ediyoruz” dedi

Gönyeli Belediyesi tarafından Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda inşa ettirilen üst geçit, 15 Haziran’da tamamlanacak. 6 milyon TL’ye mal olacak projenin tümü, Gönyeli’nin öz kaynaklarından finanse edilecek. Benli, artık devletin yapacağı işleri yapabilecek düzeyde olduklarına dikkat çekti

Gönyeli’deki okullarda akıllı tahtalar eşliğinde mutlu ve başarılı çocuklar yetişiyor

Akıllı tahtalar, mutlu çocuklar

Ülkedeki belediyecilik hizmetlerinde çığır açan ve eğitime de katkı yapan Gönyeli Belediyesi, bölgedeki okullara 42 adet i5 işlemcili akıllı tahta temin etti. Bu sayede veliler, çocukların eğitimlerini evlerinden bile takip edebilir hale geldi

Gönyeli Belediye Başkanı Benli: “Toplumun geleceği olan çocukların en iyi şekilde eğitim alması için çaba sarf ediyoruz. İşe yaramak güzel ve gurur vericidir. Hedef hızla küçülen dünyanın, dünyalı insanlarını yetiştirmektir”

Nüfusu 30 bine ulaşan Gönyeli, önce köyden kente dönüştü, şimdi de dijital dönüşümü yaşıyor.

Ülkedeki belediyecilik hizmetlerinde çığır açan ve eğitime de katkı yapan Gönyeli Belediyesi, eğitime de büyük katkılar yapıyor. Belediye, bu çerçevede Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na 10 adet, Gönyeli İlkokulu’na da 32 adet akıllı tv aldı.

Bu yatırımlar için toplam 80 bin dolar ( 337 bin TL) kaynak yaratıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin talimatıyla yapılan bu yatırımlarda, geleceğin teknolojisine hazır hale getirilen okullar ve bireyler yaratmak hedeflendi.

Eğitime yapılan bu önemli yatırımlar basın mensuplarına da gösterildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi, Gönyeli bölgesindeki okullara yapılan yatırımlarla ve inşaatı devam eden üst geçitle ilgili son bilgileri aktardı.

Benli, basın mensupları ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokulu’nu gezerek okullara yaptıkları yatırımları ve birçok okulda henüz bulunmayan i5 işlemcili akıllı tahta uygulamasını anlattı.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, basın mensuplarıyla birlikte ilk olarak Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nu ziyaret etti. Gönyeli Belediyesi tarafından okullara kazandırılan i5 işlemcili akıllı tahtalarla verilen eğitimi inceledi. Basın mensupları ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, sınıflarda derslere katıldı, akıllı televizyonların işlevini yerinde inceledi.

Basın mensupları, akıllı tahtada eğitim gören çocukların mutluluğunu görme fırsatı yakaladı. Öğretmenler ise akıllı tahta sayesinde çocukların derse daha fazla konsantre olduğunu, animasyonlu gösterilerle çocukların dikkatinin daha çok çekildiğini ve daha etkin öğrenim sağlandığını söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, toplumun geleceği olan çocukların en iyi şekilde eğitim alması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “işe yaramak güzel ve gurur vericidir. Hedef hızla küçülen dünyanın, dünyalı insanlarını yetiştirmektir” dedi.

Gönyeli’deki okullara 42 adet i5 işlemcili akıllı tahta alındığını aktaran Gönyeli Belediye Başkanı Benli, 2019 yılı sonuna kadar her eve fiber optik kablo ulaştırarak akıllı kent hedefini taşıdıklarını söyledi.

Benli, böylece çocukların eğitimlerini evlerinden bile takip edebilir hale geleceğini kaydetti. Gönyeli İlkokulu’nun yenilenmesi ve ülkenin ilk kampüs ilkokuluna dönüşmesi çalışmalarının da hızla devam ettiğini anlatan Ahmet Benli, hayatın her alanında gerek bakanlıklar gerekse diğer tüm dinamiklerle işbirliği içinde atılan adımlarda sonuç alıcı noktalara gelindiğini vurguladı.

AKILLI TV'LERLE NASIL BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK?

• Öğretmenin ders hazırlama süresini kısaltan ve hazırlığı kolaylaştıran, farklı sınıf ve ders ihtiyacına göre kendini yenileyen yazılımlarla öğrenme ortamı yaratılacak. • Çocuklarımız akıllı TV'lerde çizimler yapabilecek. • Hareketli ve etkileşimli dersler hazırlanarak öğrencilerin derse katılımı ve yaratıcılığı geliştirilecek.

• Akıllı TV yazılımları ile internete bağlanabilen bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarda çalışmalar yapılabilecek. Öğrencilere verilen dersler internet üzerinden tekrar edilebilecek ve ailelerin de konuları doğru tekrar ettirebilme ve ödevlerini yapmaları konusunda yardımcı olabilecek. Gelişi güzel oyunlar yerine evde derslerine katkı ve pekiştirici oyunlarla ortam yaratılması da sağlanacak.

• Etkileşimli ve dokunmatik tüm cihazlarla tam uyumlu bir ders sunum ortamı sağlayan yazılımlar sayesinde çocuklarımız çanta yüklerinden de kurtulacak.

• Hazırlanan dersler şifrelenerek sistemin içinde, bilgisayarlarda veya hafıza kayıtlarında saklanabilecek.

• Okullara yerel ağlar kurularak özel eğitim müfredatları oluşturulabilecek. Bu sayede ise internet bağlantısı olmadan çok hızlı ve kesintisiz bir eğitim verilmesi sağlanacak.





Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda çocuk bandosu da kuruldu

Gönyeli İlkokulu ülkenin ilk kampüs ilkokulu olacak

Gönyeli İlkokulu'nun yeni çehresine kavuşması için planlamalar başlatıldı.

Yeni derslikler tamamlandığında 5 bin 700 metre kare büyüklüğünde kapalı alana sahip bir okul kampüsü ortaya çıkacak

Gönyeli İlkokulu'na ülkemizdeki en ileri yapının kazandırılması için Gönyeli Belediyesi tarafından yeni bir adım atıldı. Kapsamlı bir proje etrafında Gönyeli İlkokulu'nun yeni çehresine kavuşması için planlamalar da başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin 400 metre kare kapalı alana sahip yeni derslikler tamamlandığı zaman toplamda 5 bin 700 metre kare büyüklüğünde kapalı alana sahip bir okul kampüsü ortaya çıkacak.

Gönyeli İlkokulu’nda kısa bir basın açıklaması yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli ilkokuluna Türkiye Cumhuriyeti yardımları ve Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Gönyeli Belediyesi’nin öz kaynaklarından toplamda 24 derslik kazandırıldığını ifade ederek çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Benli, “Şu anda hazırlanan yeni projelendirme çalışması projemizle birlikte, Gönyeli İlkokulu 25 dersliğe, 2 İngilizce dil laboratuvarına, 2 müzik dersliğine, 2 resim dersliğine, 1 bilgisayar dersliğine, müdür ve sekreter odalarına, ayrıca 3 müdür muavin odasına, öğretmenler odasına, ilk yardım odasına, kafeterya ve konferans salonuna kavuşacak. 3 aydan kısa bir zamanda tamamlanacak olan bu projemiz, Gönyeli İlkokulu'nu gerçekten çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturacaktır. Projelendirme çalışmasının tamamlanmasına müteakip inşaat çalışmasına geçilecektir.” dedi.





Devletin yapmadığını Gönyeli yapıyor

Gönyeli Belediyesi tarafından Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda inşa ettirilen üst geçit, 15 Haziran’da tamamlanacak. 6 milyon TL’ye mal olacak projenin tümü, Gönyeli’nin öz kaynaklarından finanse edilecek

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, basın mensupları ile birlikte Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda inşaatı devam eden üst geçidi ziyaret etti, son duruma ilişkin bilgiler aktardı.

Gönyeli’de atılan her adımın insan yaşamının kalitesini artırma hedefi taşıdığını belirten Benli, en büyük sorunlardan biri olan trafik yoğunluğunun yarattığı sorunları aşmak için hazırlanan üst geçit projesinin 5.5 milyona yakın bir maliyeti olduğunu ve tamamının Gönyeli’nin özkaynaklarından finanse edildiğini söyledi.

Üst geçit için 350 ton demir, iki bin kamyon da dolgu malzemesi kullanılacağını açıklayan Benli, müteahhidin üst geçiti 15 Haziran’da bitirme taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Üst geçidin tamamlanması ile Atatürk Caddesi, Çağaloğlu Kavşağı ve Gönyeli çemberindeki trafik sıkışıklığının hafifleyeceğini belirten Benli, “Gönyeli trafiği ülke trafiğinin en rahat trafiği olacak” dedi.

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin artık devletin yapacağı işleri yapabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.