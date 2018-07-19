Devleti Piyangosu’nun büyük ikramiyesi yine devretti

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, Devleti Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiyenin satılmayan “50132” numaralı bilete isabet ettiğini ve devrettiğini belirtti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL’ye yükseltildi.

Açıklamada, 28 Temmuz çekilişinde toplam ikramiyenin 924.100 TL, bilet satış fiyatının ise 15 TL olarak bugünden itibaren satışa sunulacağı da ifade edildi.

8 Temmuz’da da satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 28 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek çekilişinde 600.000 TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek